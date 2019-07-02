Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Ceylanpınar'da kaza 1 yaralı
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ŞANLIURFA Ceylanpınar'da kaza 1 yaralı

1 saat önce

Ceylanpınar'da kaza 1 yaralıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Ceylanpınar'da kaza 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Ceylanpınar- Kızıltepe karayolu üzerinde ilerleyen Mehmet G. yönetimindeki 06 LMS 83 plakalı araç, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet G. ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
ŞANLIURFA Ceylanpınar'da kaza 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:35 Kaynak: DHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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