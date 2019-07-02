ŞANLIURFA Ceylanpınar'da kaza 1 yaralı
1 saat önce
Ceylanpınar'da kaza 1 yaralıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Ceylanpınar
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:35 Kaynak: DHA
'da kaza 1 yaralı Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Ceylanpınar- Kızıltepe
karayolu üzerinde ilerleyen Mehmet G. yönetimindeki 06 LMS 83 plakalı araç, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet G. ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
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