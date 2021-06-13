ŞANLIURFA - Ceylanpınar'da koruma altındaki ceylanların sayısı artıyor - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde koruma altında bulunan ceylanların sayısı her geçen yıl artıyor.

Dünyada az sayıda bölgede nesillerini sürdürmeye çalışan ceylanların Türkiye'de en çok bulunduğu kentler arasında Şanlıurfa yer alıyor.

Üzerine türküler yakılan ve Ceylanpınar ilçesine adını veren ceylanlar, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilçedeki işletmede 1977 yılında koruma altına alındı.

Koruma altına alındığında 23 ceylanın bulunduğu işletmede, ürkek ve narin bir yapıya sahip olan "gazella subgutturosa" türü ceylanlar için 850 dekar doğal yetiştirme alanı oluşturuldu. Yıllar içinde sayıları 668'e ulaşan ceylanların bu yıl doğumların tamamlanmasıyla bine yaklaşması öngörülüyor.

"Yavrular hepimizi heyecanlandırıyor"

TİGEM Ceylanpınar Küçükbaş Hayvancılık Şube Şefi Gökhan Tükenmez, AA muhabirine, 1950'li yıllarda Gaziantep'ten Mardin'e kadar uzanan sahada yaşam süren ancak kaçak avcılık nedeniyle sayıları azalan ceylanların korunmaya alındığını söyledi.

İlçeyle özdeşleşen ceylanların bakımlarının büyük bir titizlikle gerçekleştiğini anlatan Tükenmez, "İşletmemizde 368 tane erkek, 300 tane dişi olmak üzere toplam da 668 tane ceylanımız bulunmakta. Şu an doğum sezonunun ortasındayız. Bu yıl için yaklaşık 300 yavru beklemekteyiz." dedi.

Tükenmez, doğumların devam ettiğini ve yavruların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ceylanları doğum sezonunda 3 vardiya olarak takip ediyoruz, yavrular hepimizi heyecanlandırıyor ve sevinç yaratıyor. İşçiden tutun da müdürümüze kadar şu an herkes büyük bir heyecanla ceylan doğumlarını takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Ceylanların meralardaki otlardan beslendiğini aktaran Tükenmez, bunun yanı sıra ceylanlara yonca ve buğday da verdiklerini sözlerine ekledi.