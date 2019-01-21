Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ceylanpınar'da Menderes Atilla'yı Binlerce Kişi Karşıladı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da Menderes Atilla'yı Binlerce Kişi Karşıladı

39 dakika önce

Ceylanpınar'da Menderes Atilla'yı binlerce kişi karşıladıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediye Başkanı olan ve yerel seçimlerde AK Parti'nin aday göstermediği Menderes Atilla'yı, Ankara dönüşü binlerce kişi karşıladı.

Şanlıurfa Ceylanpınar'da Menderes Atilla'yı Binlerce Kişi Karşıladı, System.String[]
Ceylanpınar'da Menderes Atilla'yı binlerce kişi karşıladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediye Başkanı olan ve yerel seçimlerde AK Parti'nin aday göstermediği Menderes Atilla'yı, Ankara dönüşü binlerce kişi karşıladı.

Kendisini karşılayanlara seslenen Atilla aday belirleme sürecinde zulme maruz kaldığını öne sürerek, şöyle dedi

Biz zulme uğradık. Hani diyorlar ya 'Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır'. Bundan dolayı zulme karşı sessiz durmuyorum, durmayacağız ve zulme başkaldırıyoruz. 1951 yılından bu yana siyasetin içerisindeyiz, Babam ve dayım milletvekili, ağabeyim belediye başkanlığı yaptı. Sonra da ben başkan oldum. Tüm aile fertleri sürekli olarak suikastlere maruz kaldık ve kurtulduk. Halka hizmet yolunda yaşadıklarımızdan asla pişman olmadık. Bu kadar dik durmamıza rağmen bizim için 'Kürt düşmanı' demişler. Onları Allah'ın adaletine havale ediyorum. Genel merkezi bu iftiralarla kandırdılar. Ama AK Parti içindeki kriptolar Ceylanpınar'ı HDP'ye kazandırmak için bize oyun yaptılar. Fakat Allah'ın izniyle 31 Martta zafer bizim olacaktır.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Şafak SAĞCEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:09 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Menderes Atilla, Ceylanpınar, Güncel
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