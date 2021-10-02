Şanlıurfa Ceylanpınar'da okul çevresindeki çöplerin öğrencilere toplatıldığı iddiası - Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, sosyal medyada gündeme gelen 'öğrencilerin okul çevresinde belediyenin temizlik görevini yürüttüğü' iddialarını yalanladı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, sosyal medyada ve bazı yerel haber sitelerinde gündeme gelen iddialar üzerine Muratlı Yunus Emre İlkokulunu ziyaret etti.

''İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ''

Okul yönetimiyle bir araya gelen Soylu, gündeme gelen iddialar ile ilgili bilgi aldı. İddiaları reddeden ve tamamen asılsız olduğunu belirten Soylu, eğitim ve öğretim gören çocukların okul çevre temizliğine yönelik böyle bir etkinliğin düzenlendiği ifade etti.

''ÇÖPLERİ BELEDİYE TOPLUYOR''

Çöp toplama araçlarının haftanın 3 günü kırsal mahallelerde çöp toplama işlemlerinin yapıldığını belirten Soylu, "İddialar üzerine bizde okul yönetimimizi ziyaret ettik. Sağ olsunlar ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu olay tamamen asılsız ve siyasi bir malzeme olduğu göz önündedir.

ATIK TOPLAMA ÇALIŞMASI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Çocuklarımız kendi çevrelerinde ve okul bahçelerinde attıkları poşetleri toplamaya yönelik bir çalışması var. Çocuklar eldiven giymiş olsa daha iyi olurdu. Fakat bu tamamen bir siyasi malzemeye neden olmuş, biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunu şiddetle reddediyoruz. Çocuklarımıza biz bakıyoruz, öğretmenlerimizle de görüştük. Sağ olsunlar onlar da bizim kadar duyarlı bizden daha fazla duyarlılar" ifadelerini kullandı.