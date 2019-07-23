Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Ceylanpınar da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 1
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ŞANLIURFA Ceylanpınar da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 1

1 saat önce

ŞANLIURFA Ceylanpınar da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 1.

ŞANLIURFA Ceylanpınar da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 1
ŞANLIURFA Ceylanpınar da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 1
Ceylanpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
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