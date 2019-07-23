ŞANLIURFA Ceylanpınar da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 1
1 saat önce
ŞANLIURFA Ceylanpınar da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 1.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Ceylanpınar
da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 1
Ceylanpınar'a roketli saldırı: Çok sayıda yaralı var MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi Ceylanpınar'da roketin düştüğü evin içi görüntülendi Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: Hapiste 'yattığımız' yalan yani