ŞANLIURFA Ceylanpınar da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 2
1 saat önce
ŞANLIURFA Ceylanpınar da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 2.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:02 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Ceylanpınar
da roketin düşytüğü evden GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ- EK 2
Ceylanpınar'a roketli saldırı: Çok sayıda yaralı var MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi Ceylanpınar'da roketin düştüğü evin içi görüntülendi Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor