Şanlıurfa Ceylanpınar'da Su Basan Evdeki Eşyalar Zarar Gördü
29 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yoğun yağışlar nedeniyle bir evi basan su, eşyalara zarar verdi.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde, yoğun yağışlar nedeniyle bir evi basan su, eşyalara zarar verdi.
Dün gece etkili olan yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesinde Hüseyin Ertuğrul'a ait giriş kattaki ev, sular altında kaldı. Evin içerisinde bulunan malzemelerin kullanılamaz hale geldiği baskının ihbar edilmesiyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, suları tahliye etti.
Malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Ertuğrul ise mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:23 Kaynak: DHA
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