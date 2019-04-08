Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ceylanpınar'da Su Basan Evdeki Eşyalar Zarar Gördü

Şanlıurfa Ceylanpınar'da Su Basan Evdeki Eşyalar Zarar Gördü

29 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yoğun yağışlar nedeniyle bir evi basan su, eşyalara zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yoğun yağışlar nedeniyle bir evi basan su, eşyalara zarar verdi.

Dün gece etkili olan yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesinde Hüseyin Ertuğrul'a ait giriş kattaki ev, sular altında kaldı. Evin içerisinde bulunan malzemelerin kullanılamaz hale geldiği baskının ihbar edilmesiyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, suları tahliye etti.

Malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Ertuğrul ise mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:23 Kaynak: DHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, "Teşekkürler İstanbul" Afişiyle İlgili Konuştu: Bay Kemal de Assın Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 15:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ceylanpınar'da Su Basan Evdeki Eşyalar Zarar Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]