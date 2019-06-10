ŞANLIURFA Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti - EK
3 saat önce
ŞANLIURFA Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti - EK(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:09 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Ceylanpınar
'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti - EK
(Tür: Yurt)
Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti
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