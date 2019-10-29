Şanlıurfa ceylanpınar'daki evlerine dönenler, havan mermileriyle karşılaştı

Ceylanpınar'daki evlerine dönenler, havan mermileriyle karşılaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi için düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında, teröristlerin saldırılarından kurtulmak için evlerinden ayrılan, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki aileler, dönmeye başladı. Ceylanpınarlılar, döndükleri evlerine isabet havan mermilerini görünce şaşırıp, üzüldü.

TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla 9 Ekim'de 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat sırasında, Suriye'de terör örgütü PKKPYD kontrolündeki bölgelerden sınırın Türkiye tarafından sivilleri hedef alan havanlı ve roketli saldırılar yapıldı. Saldırılar nedeniyle Resulayn'ın karşısında bulunan ve teröristlerin hedefi olan Ceylanpınar ilçesinde yaşayanlar, evlerini terk ederek, çevre il ve ilçelerdeki akrabalarının yanına yerleşti. Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatlarla tekrar güvenliğin sağlandığı bölgede oturanlar, evlerine dönmeye başladı. Ceylanpınar'da komşu olan, Akman ve Araç aileleri de önceki gün, akrabalarının yanından ayrılıp, evlerine geldi. Evlerinin bahçelerine isabet eden havan mermisi parçalarını görünce şok yaşadığını ve üzüldüğünü söylen aile bireyleri, evde olmadıkları için şanslı olduklarını dile getirdi.

'KÖYE GİTMEK ZORUNDA KALDIK'

Silah ve bomba sesleri nedeniyle evlerini boşaltarak, köydeki kızının yanına yerleştiklerini anlatan Zekiye Akman, Eve döndüğümüzde havan mermisinin, evin havlusuna isabet ettiğini anladık. Kapıyı açtığımızda betonun zarar gördüğünü gördük. Bizler de çok korktuk, evde değildik. Operasyon dolayısıyla yaklaşık 10 gündür köyde, kızımın evinde kaldık. Silah ve bomba seslerinden korktuk, köye gitmek zorunda kaldık. Eve döndüğümüzde ise böyle bir durumla karşılaştık. Çok şükür, bir şeyimiz yok diye konuştu.

'İYİ Kİ EVDE DEĞİLDİK'

Akman ailesinin komşusu Mikail Araç ise havan mermisi parçalarının, terk ettikleri evlerinde hasar oluşturduğunu belirterek, Operasyonun başlamasıyla bizler de köye gittik. Eve geldiğimiz zaman parça isabet ettiğini gördük. Savaştan dolayı zaten biz kaçıp gittik. Şaşırdık, iyi ki evde değildik. Evde olsaydık Allah korusun, birine gelirdi. Eve geldiğimiz zaman şoka uğradık dedi.

Aileler, daha sonra yaklaşık 3 metre çapında dağılan şarapnel parçalarını temizledi.