Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-3
1 saat önce
Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-3.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-3
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