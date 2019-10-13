Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-2
Son Dakika Güncel Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-2

Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-2

1 saat önce

Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-2.

Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-2

Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
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