Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-5
53 dakika önce
Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-5.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:55 Kaynak: DHA
Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-5
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