Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-5
Son Dakika Güncel Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-5

Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-5

53 dakika önce

Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-5.

Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-5

Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-5

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:55 Kaynak: DHA
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