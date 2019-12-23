Şanlıurfa cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı

6 saat önce

Cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandıŞANLIURFA'da cezaevi firarisi, düz kontak yaparak çaldığı otomobilde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı

ŞANLIURFA'da cezaevi firarisi, düz kontak yaparak çaldığı otomobilde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevi firarisi olan S.A., gece saatlerinde park halindeki otomobili çalmaya çalıştı. Ancak ilk denemesi sonuçsuz kalınca bu kez aynı sokakta başka otomobile yöneldi. Otomobili düz kontak yaparak çalan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde park halindeki otomobili yerinde bulamayan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu S.A., çaldığı otomobilde yakalandı. Araçta yapılan aramada satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edilen para ele geçirildi. Ekipler S.A.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Şanlıurfa cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı

Buhara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:00 Kaynak: DHA
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