Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa CHP'nin Siverek Adayı Bucak Yanlış Anlaşıldım

Şanlıurfa CHP'nin Siverek Adayı Bucak Yanlış Anlaşıldım

14 dakika önce

CHP'nin Siverek adayı Bucak Yanlış anlaşıldımCHP'den 31 Mart yerel seçimi için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkanı adayı gösterilen Mehmet Fatih Bucak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

CHP'nin Siverek adayı Bucak Yanlış anlaşıldım

CHP'den 31 Mart yerel seçimi için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkanı adayı gösterilen Mehmet Fatih Bucak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Siverek'te konuşan Bucak, Daha önceki konuşmalarımda yanlış anlaşıldım. Sözlerimin muhatabı bellidir. Orada ben sandığa gömmeyi kastetmiştim. Şimdi de hodri meydan, demokratik bir ortam. Kim çok seviliyorsa buyursun dedi.

Yerel seçim için önce MHP'den belediye başkanlığına aday gösterilen ve AK Parti ittifakı göz önüne alınarak, geri çektirilen Mehmet Fatih Bucak, daha sonra CHP'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkanı adayı gösterildi. CHP'nin Ankara'daki 'Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Bucak, öğleden sonra Şanlıurfa'ya geldi. Bucak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda akrabaları ve partililer tarafından davul- zurna eşliğinde karşılandı. Şanlıurfa- Siverek yolunda uzun araç konvoyu oluşturuldu. Bucak, Siverek'e geçip, seçim bürosunun önünde partililere seslendi.

'BEN ORADA SANDIĞA GÖMMEYİ KASTETMİŞTİM'

Mehmet Fatih Bucak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin huzur içinde geçmesini dileyerek, MHP'den aday gösterildiği dönem söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını söyleyip, şöyle konuştu

Ben buraya kardeşim ve ailem için gelmedim. Ben buraya tüm Siverek halkı için geldim. İlk süreçte MHP'den aday gösterildik, ittifak sürecinde bizi Harran ile takas ettiler ve bizi geri çektiler sonra Atatürk'ün partisinden aday olduk. Burada bir amaç, bir gaye var. Amacımız kravatlı hırsızlık değil. Bu seçimde dürüstler kazanacak, bu seçimde sevgi kazanacak. Bağımsız aday olduğum süreçte sandığa gömdüğüm gibi bu seçimde de rakiplerimi sandığa gömeceğim. Kapımız herkese açık. Burada, bu kalabalıkta her aileden insan var. Fatih Bucak demek, sevgi demektir. Daha önceki konuşmalarımda yanlış anlaşıldım. Sözlerimin muhatabı bellidir. Orada ben sandığa gömmeyi kastetmiştim. Şimdi de hodri meydan, demokratik bir ortam. Kim çok seviliyorsa buyursun. Oy, sevgi demektir. Vatandaşın cebinden parasını zorla alabilirsin; ama sevgisi zorla alamazsın. Bunlar demokratik yarışmaktan korkuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:49 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Siverek, Şanlıurfa, Bucak, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partinin Seçmenlere Dağıtacağı Ürünleri Bizzat Tanıttı Galatasaray, Trabzonspor ile Karşı Karşıya Geliyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 20:03:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa CHP'nin Siverek Adayı Bucak Yanlış Anlaşıldım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]