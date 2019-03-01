Şanlıurfa Cinnet Getirip Evini Ateşe Verdi
32 dakika önce
Cinnet getirip evini ateşe verdiŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet geçiren M.G. evini ateşe verdi.
Cinnet getirip evini ateşe verdi
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
ilçesinde cinnet geçiren M.G. evini ateşe verdi.
Selahaddin Eyyübi Mahallesinde oturan M.G., öğleden sonra bilinmeyen nedenle cinnet getirerek oturduğu evi ateşe verdi. Olayı görenlerin ihbarıyla mahalleye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale etmesini engellemeye çalışan ve elindeki bıçakla kendisine de zarar veren M.G., polisler tarafından etkisiz hale getirilip, kelepçelenerek emniyete götürüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:03 Kaynak: DHA
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