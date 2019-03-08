Şanlıurfa - Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe'nin Açılış Törenine Katıldı- Tamamı Ftp'de
25 dakika önce
Şanlıurfa - Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe'nin açılış törenine katıldı- tamamı ftp'de(Tür: Yurt)
Şanlıurfa - Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe'nin açılış törenine katıldı- tamamı ftp'de
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:08 Kaynak: DHA
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