Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa - Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe'nin Açılış Törenine Katıldı- Tamamı Ftp'de

Şanlıurfa - Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe'nin Açılış Törenine Katıldı- Tamamı Ftp'de

25 dakika önce

Şanlıurfa - Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe'nin açılış törenine katıldı- tamamı ftp'de(Tür: Yurt)

Şanlıurfa - Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe'nin açılış törenine katıldı- tamamı ftp'de

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:08 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa, Göbeklitepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti

İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:33:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa - Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe'nin Açılış Törenine Katıldı- Tamamı Ftp'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]