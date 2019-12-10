Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, AA'nın

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öztoprak, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Öztoprak, AA'nın uluslararası alanda da Türkiye'nin sesi olduğunu ifade ederek, "Tüm fotoğraf kareleri birbirinden güzel ve değerli. Farklı ülkelerde ve 81 ilimizde görev yapan Anadolu Ajansı muhabirlerine görevlerinde başarılar diliyorum. Bu fotoğrafları çeken ve bizlerin oylamasına sunan herkesin emeğine sağlık." dedi.