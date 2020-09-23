Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, personele moral ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında izole altında bulunan personellere moral ziyaretinde bulundu.

?Başsavcı Öztoprak, kapalı ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri de yerinde inceledi.

İzole altında bulunan İnfaz Koruma Memurlarına tatlı ikramında bulunan Başsavcı Öztoprak, "Bilim kurulunun tavsiyeleri ve bakanlığımızın talimatları ile koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında hepiniz büyük bir özveri ile çalıştınız. Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ilave tedbirler sayesinde şu an itibari ile iki kurumumuzda da Kovid-19'a yakalanan hiçbir hükümlü ve tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu başarıda emeği geçen kurum müdürlerimiz ve sizlere disiplinli ve özverili çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kuralına sıkı bir şekilde riayet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

?Kendilerini ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'a teşekkür eden kurum personelleri, bu zor süreçte ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

Kurumlarda alınan tedbirleri inceleyen Öztoprak'a Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yılmaz Topal ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatih Sertaç Çelik de eşlik etti.