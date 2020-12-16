Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öztoprak, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Başsavcı Öztoprak, haber kategorisinde Onur Çoban'ın " Ermenistan'ın Gence saldırısı" başlıklı fotoğrafı, yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun " İstanbul'da koronavirüs ile mücadele," sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Öztoprak, 2020 yılının en önemli olaylarından salgın sürecinin fotoğraflara da yansıdığını söyledi.

Fotoğrafların bazen sayfalarca süren tutanaklar ve ifadelerden çok daha kolay delil niteliği taşıdığını vurgulayan Öztoprak, şöyle devam etti:

"Kovid-19 sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimizle ilgili görselleri çok etkileyici buldum. Bu zorlu süreçte basın mensuplarımız da ciddi risklere rağmen gelişmeleri kamuoyuna aktarmada aktif görev üstlendi. Bu anlamda, oyladığımız fotoğrafların çekilmesinde emeği olan arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansına da hem ülke içinde hem de tüm dünyada yaşananların yazılı ve görsel olarak aktarılmasında gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Oylama fotoğrafları da yılın tüm olaylarını tek tek karelerle kolayca anlayıp hatırlamamıza vesile oldu. Anadolu Ajansı bazen tek bir fotoğraf karesiyle altına romanlar yazılacak kadar etkileyici görselliği olan fotoğrafları kamuoyuna servis ediyor."