Şanlıurfa'da 1 ay gösteri ve yürüyüş yasağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 1 ay gösteri ve yürüyüş yasağı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 1 ay gösteri ve yürüyüş yasağı

6 saat önce

ŞANLIURFA Valiliği kent merkezi ve ilçelerde 1 ay boyunca açık alanda her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa'da 1 ay gösteri ve yürüyüş yasağı, System.String[]

ŞANLIURFA Valiliği kent merkezi ve ilçelerde 1 ay  boyunca açık alanda her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, 20 Ocak ile 18 Şubata tarihleri arasında uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma, bildiri dağıtılmasını yasakladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci  maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma ve benzeri etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte 20 Ocak  ile 18 Şubat  tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştırç"


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Havaalanında olay çıkartan Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 03:41:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 1 ay gösteri ve yürüyüş yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]