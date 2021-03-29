Şanlıurfa'da, 1 hafta içinde 72 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, 1 hafta içinde 72 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA'da motosikletli polis timleri tarafından 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlar kapsamında 12 kuru sıkı tabanca, 19 tüfek, 40 ruhsatsız tabanca, 405 mermi ele geçirilirken, 72 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli polis timleri 1 hafta içerisinde kent merkezinde gerçekleştirdiği uygulama ve operasyonlar kapsamında suçlulara göz açtırmadı. Uygulama ve operasyonlar kapsamında yapılan araç, ev ve üst aramalarında, 12 kuru sıkı tabanca, 19 tüfek, 40 ruhsatsız tabanca, 51 kartuş ile bu silahlara ait 405 mermi ele geçirilirken, 72 kişi gözaltına alındı. Kent genelinde vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla yapılan şok polis uygulamaları devam ediyor.