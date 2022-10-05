Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

05.10.2022 15:00
Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, lastik içinde 5 paket halinde 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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