Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.



Gölbaşı Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada Yaşar Celal Sığak hayatını kaybederken 13 kişi ise yaralanmıştı. Kavgaya karışanları belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyete götürülürken kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA