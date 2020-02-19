Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


Gölbaşı Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada Yaşar Celal Sığak hayatını kaybederken 13 kişi ise yaralanmıştı. Kavgaya karışanları belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyete götürülürken kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar: 50 gözaltı
1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamerada Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]