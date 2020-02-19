Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 8 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 8 gözaltı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 8 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve Yaşar Celal Sığak'ın ölümü, 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından araştırma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları öne sürülen şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan kavga anının bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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