Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

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Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi
7 saat önce
Şanlıurfa'da bir mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi.
Şanlıurfa'da bir mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Kubacık Mahallesi ile merkez Haliliye ilçesindeki 3 binada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın sona erdiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:46 Kaynak: AA
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