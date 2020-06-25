Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 77 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 77 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA'da koronavirüs vakası görülen 1 mahalle ile kent merkezi ve ilçelerde toplam 77 ev karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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