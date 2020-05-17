Şanlıurfa'da 1 pide fırını ile 7 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 1 pide fırını ile 7 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 pide fırını ile 7 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 pide fırını ile 7 bina karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda ilçelerdeki 7 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi. Açıklamada, ayrıca Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pide fırını da karantina tedbirlerinin uygulanması ve ekmek üretiminin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu. Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde bir binada uygulanan karantina ise sonlandırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi