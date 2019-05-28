Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'lı 1 terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/ PKK'lı 1 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:20 Kaynak: İHA
PKK, Suriye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakurk'a pençe darbesi! Hedefler tam isabetle vuruldu İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:47:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]