Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'lı 1 terörist yakalandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:20 Kaynak: İHA
'nın Suriye
sınırındaki Suruç
ilçesinde terör örgütü PYD/ PKK
'lı 1 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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