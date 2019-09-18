Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı
15 dakika önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'lı 1 terörist, güvenlik güçler tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:06 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/ PKK'lı 1 terörist, güvenlik güçler tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağı öğrenilen teröristin yakalanması için sınır hattındaki önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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