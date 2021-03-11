Şanlıurfa'da 1 yıllık husumet barış yemeği ile son buldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıl bir kişinin öldüğü kavganın ardından aşiret mensubu aileler arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde geçen yıl temmuz ayında meydana geldi. Kavgada, Müslüm Filiz hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Husumetin sonlandırılması için araya giren kanaat önderleri, her iki aileyle görüşerek ikna etti. Tarafların ikna olmasının ardından kentte bir düğün salonunda yemekli tören düzenlendi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı törende taraflar, polisin üst aramasından geçirilerek salona alındı. Pandemi kurallarının hatırlatıldığı törene, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katıldı. Barışmayı kabul ettikleri için iki aileye de kanaat önderleri teşekkür etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, birer konuşma yaparak barışın kalıcı olması temennisinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından iki ailenin bireyleri dua ve tekbirler eşliğinde tokalaşarak husumeti sonlandırıp, birlikte yemek yedi. - ŞANLIURFA