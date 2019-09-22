Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 10 bin kişiye aşure dağıtıldı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Şanlıurfa'da 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da, Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 10 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Şanlıurfa'da 10 bin kişiye aşure dağıtıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da, Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 10 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Merkez Haliliye ilçesinde Kısas Geleneksel 13. Aşure etkinliği düzenlendi. Onlarca kazanda mahallelinin imece usulüyle hazırladığı aşure, davetlilere ikram edildi.

Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından semah gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlikte mahalli sanatçılar ve halk ozanları da sahne aldı.

Programa Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa, Haliliye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternet'ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
Meral Akşener, AK Parti'yle yakınlaşma iddialarına yanıt verdi: Herhangi bir alışverişimiz yoktur Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 17:11:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 10 bin kişiye aşure dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]