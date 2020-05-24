Şanlıurfa'da 10 bina koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaköprü, Eyyübiye, Haliliye, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde oturan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Karaköprü'nün Narlukuyu, Eyyübiye'nin Eyüp Nebi ve Selman, Haliliye'nin Acaryurt, İmam Bakır, Ahmet Yesevi, Siverek'in Yenişehir, Ayvanat ve Viranşehir'in Hürriyet mahallelerindeki 10 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Siverek'te bir tekstil firması ile 4 bina, Eyyübiye'de 2 bina ve Haliliye'de 1 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sonlandırıldı.