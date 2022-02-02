Üye Girişi
Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı

02.02.2022 13:33
Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa - Hilvan karayolunda gruplar halinde yürüyen yabancı kişileri görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yabancı uyruklu olduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenler, Şanlıurfa İl Göç İdaresine götürüldü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, Jandarma, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:34 İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu
13:34 Beşiktaş'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Burak Elmas'tan dikkat çeken yorum: İsteseydik alırdık
13:30 El Türki'den itiraf: IŞİD'in suikast listesinde Acun Ilıcalı, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı
13:13 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da
13:09 Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım!
13:06 İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.
13:05 Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
13:04 Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti
12:59 Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor
12:45 Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 13:40:18. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement