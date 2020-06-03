Şanlıurfa'da 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Şanlıurfa- Viranşehir Karayolu'nda, G.T.'ye ait plakası açıklanmayan otomobile yönelik operasyon yaptı. Otomobilin bagajında, poşetler içerisinde, 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.Uyuşturucuya el koyulurken sürücü G.T., gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen G.T., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi

Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor