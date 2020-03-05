Şanlıurfa'da 10 milyon yıllık balık fosili bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Başbük Mahallesi'nde 10 milyon yıllık balık fosili bulundu.



Siverek ilçesi Başbük kırsal Mahallesi'nde kireç taşı içinde 10 milyon yıllık olduğu düşünülen balık fosili bulundu. İlk incelemelere göre fosilin Leuciscus Oeningensis adında bir göl balığına ve jeolojik devirlerden senozik zamanın miyosen dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.



Fosili bulan araştırmacı öğrenciler, Başbük İlk ve Ortaokulu idareci ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin girişimi ile mini paleontolojisi (fosil bilimi) müzesinin kurulduğu öğrenildi.



İnekleri güderken fosillere rastladı



6. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Kaçhan, inekleri güderken arazide bulduğu fosilleri okula getirdiğin anlatarak, "İnekleri güderken değişik bir çakıl taşını fark ettim ve bunu Ahmet öğretmenime getirdim, Öğretmenimiz bunun milyonlarca yıl öncesine ait canlı fosillerin olabileceğini söyleyince, her ineklere gittiğimde arayışımı sürdürdüm. Deniz tarağı, deniz kestanesi ve bunlara benzer onlarca fosilleri bulduk ve okula getirdik, şimdi okulumuzda güzel bir müze var" dedi



Başbük ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Beyda Kaygan, "Bir arkadaşımızın taş içinde bir hayvan fosilini bulmasıyla bizler de köyümüzün dışında bu gibi fosilleri aramaya başladık ve çok sayıda deniz canlısı fosilleri bulduk ve getirdik ve böylece okulumuzda güzel bir müze kurduk. En son bir arkadaşımız türüne zor rastlanır bir balık fosili buldu, bu fosil çok az rastlanan bir tür olduğu için çok heyecanlandık ve çok sevindik" şeklinde konuştu.



Öğrencilerin merakı ile müze fikri hayata geçti



Öğrencilerin daha önce bulduğu fosillerin de sergilendiği müze ile ilgili bilgi veren Okul Müdür Yardımcısı ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Yılmaz, son bulunan balık fosilinin ise hem müzenin hem de bölgenin önemini arttırdığını kaydetti. Müze ve fosil araştırma fikrinin öğrencilerin merakı ile başladığını anlatan Ahmet Yılmaz, "Yaklaşık 1 yıl önce öğrencilerimiz doğada gördükleri birbirinden ayrı kaya parçaları ve su canlıları fosillerine benzer taşlar getirdiler. İncelediğimde bunların deniz canlıları olduğunu fark ettik. Bunları ülkedeki çeşitli üniversitelerde ve hatta yurt dışında tanıdığımız akademisyenlere gönderdik. Araştırmalarımızda öğrencilerin getirdiği taşların Eosen dönemden kalma, yaklaşık 34-55 milyon yıllık deniz canlıları olduğunu keşfettik. Bulduğumuz önemli taş ve fosillerle okulumuzda küçük bir paleontoloji müzesi kurduk. Tabi bunun da devamı geldi, bir öğrencimiz bu coğrafyada henüz bulunmayan bir sazangiller familyasından bir balık fosilini keşfettik. Bu balığımız yaklaşık 5 ila 10 milyon yıl arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Balık fosilinin yaşının tanımlaması konusunda Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Nurdan İnan ve bu konularda geniş çalışmaları bulunan İstanbul'dan Dr. Gönenç Göçmengil ve Jeolog Burcu turan yardımcı oldular. Bu balık fosilini de müzemizde sergileyeceğiz, öğrencilerimizle beraber arazide fosil arayışımıza ve araştırmaya devam edeceğiz" dedi.



Fosillerle ilgili önemli çalışmaları bulunan Dr. Gönenç Göçmengil ise yaptığı açıklamada, "Siverek Başbük Müdür Yardımcısı Ahmet Yılmaz ile geçen sene tanışma fırsatımız oldu, kendisiyle tanışma vesilemiz ise öğrencilerinin arazide buldukları fosillerin tanımlaması içindi. Kişisel meraklarıyla öğrenciler bu fosilleri topladı ve zamanla okulda minik bir sergi açtılar. Bu çalışmaları kapsamında yakın zamanda öğrenciler önemli bir balık fosili bulgusuna rastladılar. Bu fosilin önemi de bölgede yakın zamanda böyle bir fosilin bulunmamasıdır. Bu söz konusu fosil büyük olasılıkla, Miosen döneminde yaşamış olan balık türüne ait. bu balık fosilin araştırılmaya değer bir fosil olarak görüyor ve bilim insanların bu fosili araştırmalarına ve yardımcı olmalarını davet ediyorum. Böyle çalışmalar öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak çalışmalar olduğu için önemli görüyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA