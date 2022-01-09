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Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika

Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

09.01.2022 17:16
Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mesajında, kalem ve kağıdın kutsallığına halel getirmeden hayatlarını sahada geçiren gazetecileri gerçeğin peşindeki mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde, ülkedeki ve kentteki gelişmelerin aktarılmasında basının rolünün önemine değinen Canpolat, "Bizler, gazetecilerin verdiği emek ve gayrete şahidiz." ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da mesajında tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Güçlü ve gelişen bir toplum olmanın en önemli ayaklarından birisinin de medya olduğunu belirten Kuş, "Kamu yararı gözeterek hizmet yapan aynı zamanda mesai arkadaşı olarak da gördüğümüz ve ilçemizin gelişimi ile kalkınması adına birlikte hareket ettiğimiz, gazeteci arkadaşlarımız geçirdiğimiz ve halen etkisini sürdürmekte olan zor pandemi günlerinde de toplumsal duyarlılığa büyük katkıda bulunmuşlardır. " değerlendirmesinde bulundu.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ise gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu kaydetti.

Toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına medyanın ciddi katkı sunduğunu aktaran Özyavuz, "Harran Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan basın yayın kuruluşlarımıza ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Zor şartlar altında, meslek etiğinden taviz vermeden, çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte bazı sivil toplum kuruluşları da gün dolayısıyla mesajlar yayımladı.

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Gazeteciler Günü, Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika
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