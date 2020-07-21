Şanlıurfa'da 102 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafından bir araçta yapılan aramada 102 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 102 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 65 adet şarj aleti ile 72 şarj kablosu ele geçirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklanırken 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA