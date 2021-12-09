Şanlıurfa'da 104 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 104 göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe girişinde durdurulan bazı araçlarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 104 kaçak göçmenler yakalandı. Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen göçmenlerin, sınırdan yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.