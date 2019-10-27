Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

1 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda 8 şüpheliye ait iş yeri ile ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi.


Adreslerde yapılan aramalarda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi ve 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:22 Kaynak: AA
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