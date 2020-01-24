Şanlıurfa'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 91'i gereksiz - Son Dakika

Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezine geçen yıl yapılan 2 milyon 587 çağrının yüzde 91'inin gereksiz olduğu bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye birimlerinin bir arada ve koordineli bir şekilde hizmet verdiği merkezin 2018 yılında inşaat ve teknik altyapısı tamamlanarak geçen yıl hizmet girdiği belirtildi.

Geçen yıl merkeze 2 milyon 587 çağrının yapıldığı bunun yüzde 91'inin gereksiz olduğu belirtilen açıklamada, halkın bilinçlendirilmesi ve gereksiz aramaların en aza indirilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Gereksiz aramaların önüne geçmek amacıyla kampanyalar başlatıldığını ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda çocuklara yönelik bilinçlendirme amaçlı hazırlanan çizgi film televizyonlarda yayınlanmaya başlarken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle il genelinde onlarca açık hava reklam panosuna 112 Acil konulu afişler asıldı. Şehrin yaya trafiğinin yoğun olduğu Sarayönü, Balıklıgöl civarı, Atatürk Bulvarı, alışveriş merkezleri, bazı kamu kuruluşları ve okullarda da 5 bin adet broşür dağıtıldı. Gereksiz aramanın önüne geçilmesi için özellikle çocukların bilinçlendirilmesine önem veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 18 okulda 26 bin 640 öğrenciyi ve 550 öğretmeni bilgilendirdi."

112 Acil Çağrı Merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen operatörler aynı mekanda görev yapıyor.