Şanlıurfa'da 114 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA'da, son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda, 114 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik son 2 hafta içinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Ekiplerin arama yaptığı ev, depo ve araçlarda 114 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaralara el koyan polis ekipleri, 29 kişiyi gözaltına aldı.