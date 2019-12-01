Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 114 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 114 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 114 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda, 114 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 114 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

ŞANLIURFA'da, son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda, 114 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik son 2 hafta içinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Ekiplerin arama yaptığı ev, depo ve araçlarda 114 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaralara el koyan polis ekipleri, 29 kişiyi gözaltına aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:56 Kaynak: DHA
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