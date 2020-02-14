Şanlıurfa'da 116 Kıbrıs gazisine madalya verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 116 Kıbrıs gazisine madalya verildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 116 Kıbrıs gazisine madalya verildi

7 saat önce

Şanlıurfa'da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 116 gaziye madalya ve berat takdim edildi.

Şanlıurfa'da 116 Kıbrıs gazisine madalya verildi, System.String[]

Şanlıurfa'da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 116 gaziye madalya ve berat takdim edildi.


Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda düzenlenen tören, şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için yapılan dualarla devam eden törende, vefat eden gazilerin Milli Mücadele Madalyaları yakınlarına verildi.


Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 130 Kıbrıs Gazisi için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası tevcih töreninde bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, Kıbrıs Barış Harekatından, Barış Pınarı Harekatına kadar olan süreçte, millet olarak karşı karşıya kaldığımız durumların analizini yaptı.


Sınırımıza kadar dayanan tehlikeleri bertaraf etmek için birlik ve beraberlikten taviz verilmeden, sımsıkı devlete tutunmamız gerektiğine dikkat çeken Vali Erin, "Bu zalimlere karşı ancak Kurtuluş Savaşında ortaya koyduğumuz ruhla mücadele ederek üstesinden gelebiliriz. Bunu tekrar başarabiliriz. Atalarımızın, dedelerimizin kahramanlığına, fedakarlığına o zaman layık olduğumuzu söyleyebiliriz" diye konuştu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anan Vali Erin, gazilerimizden ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diledi.


Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan ise, Milli Mücadele Madalyası gelen gazilerin büyük kısmının, hava muhalefeti nedeniyle törene katılamadığını belirtti. Milli Mücadele Madalyası ile onurlanmayı 46 yıldır beklediklerini kaydeden Aslan, "Yine de devletimize küsmedik, gönül koymadık. Bu madalyaları bugün almaktan onur ve şeref duyuyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından, Şanlıurfalı Kıbrıs Gazilerinin madalyaları Vali Erin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Direksiyonu bırakıp, dans eden trafik magandasına tepki
Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:24:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 116 Kıbrıs gazisine madalya verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]