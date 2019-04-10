Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 12 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da 12 Aranan Şahıs Yakalandı

39 dakika önce

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu için aranan 12 zanlı polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 12 Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu için aranan 12 zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında hırsızlık, tehdit, yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarının da bulunduğu 5 ay ile 21 yıl arasında kesinleşmiş cezaları olan 12 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:58 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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