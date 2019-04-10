Şanlıurfa'da 12 Aranan Şahıs Yakalandı
39 dakika önce
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu için aranan 12 zanlı polis tarafından yakalandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:58 Kaynak: İHA
'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu için aranan 12 zanlı polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında hırsızlık, tehdit, yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarının da bulunduğu 5 ay ile 21 yıl arasında kesinleşmiş cezaları olan 12 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı