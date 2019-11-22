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Şanlıurfa'da 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
6 saat önce
Şanlıurfa'da bir araçta yapılan aramada 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:29 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bir araçta yapılan aramada 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.
Dedektör köpek 'Kayra" ile yapılan aramada araçta zulalanmış 24 paket halinde toplam 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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