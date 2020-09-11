Şanlıurfa'da 12 milyon lira değerinde eroin ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 12 milyon lira değerinde eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da 185 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da piyasa değeri 12 milyon lira olan 185 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 12 milyon lira olan 481 paket içerisinde 185 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.