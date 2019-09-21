Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 12 ton pamuk yandı
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Şanlıurfa'da 12 ton pamuk yandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da 12 ton pamuk yandıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde pamuk tarlasında çıkan yangında toplanarak istiflenen yaklaşık 12 ton pamuk yanarak kül oldu.

Şanlıurfa'da 12 ton pamuk yandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde pamuk tarlasında çıkan yangında toplanarak istiflenen yaklaşık 12 ton pamuk yanarak kül oldu.

İlçede Özbek asıllı Müzbeh Görkem isimli vatandaşa ait pamuk tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın toplanarak istiflenen 12 tonluk pamuk balyasına sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yaklaşık 12 ton pamuğun küle döndüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Şanlıurfa'da 12 ton pamuk yandı

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:14 Kaynak: DHA
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