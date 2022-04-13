Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı 7 yıl sonra yakalandı

13.04.2022 00:58
Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı 7 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle 7 yıldır aranan uyuşturucu satıcısı, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle 7 yıldır aranan uyuşturucu satıcısı, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 7 yıldır peşinde oldukları uyuşturucu satıcısı İ.T.'nin (28) Burdur'da yaşadığını belirledi. Şahsı takibe alan ekipler, Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü kutlamalarına katılmak üzere karayoluyla kente geleceğini öğrendi. Şahsı yakalamak için düğmeye basan ekipler, Şanlıurfa'ya giriş yapıtığı sırada düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarının daha önce işlediği suç nedeniyle 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Uyuşturucu, Şanlıurfa, Jandarma, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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