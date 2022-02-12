Şanlıurfa'da 1202 sikke ve İbranice kitap ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 1202 sikke, tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen İbranice kitap ve çeşitli objelerin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Haliliye ilçesinde bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaştı.
Ekipler, müşteri kılığında irtibata geçtikleri şüphelilerin Haliliye'deki adresine operasyon düzelendi.
Adreste 1202 sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İbranice kitap, 108 obje, parşömen, hayvan figürlü vazo ve seramik kase ele geçirildi.
Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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