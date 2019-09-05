Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 1216 çocuk istismar edildi: Ensest sonucu hamile kalanlar, intihara sürüklenenler var
Son Dakika Dünya Haber

Şanlıurfa'da 1216 çocuk istismar edildi: Ensest sonucu hamile kalanlar, intihara sürüklenenler var

1 saat önce

Şanlıurfa Barosu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 Ocak 2018 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında CMK sanık ve mağdur müdafi atamaları verilerine göre; 1292 kişinin cinsel istismara ve saldırıya uğradığını duyurdu.

Şanlıurfa Barosu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 Ocak 2018 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında CMK sanık ve mağdur müdafi atamaları verilerine göre; 1292 kişinin cinsel istismara ve saldırıya uğradığını duyurdu.

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor
İçişleri Bakanlığı 10'u sözde üst düzey, 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri son 1 ayın zirvesini gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 05:56:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 1216 çocuk istismar edildi: Ensest sonucu hamile kalanlar, intihara sürüklenenler var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]