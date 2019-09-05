Şanlıurfa'da 1216 çocuk istismar edildi: Ensest sonucu hamile kalanlar, intihara sürüklenenler var
1 saat önce
Şanlıurfa Barosu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 Ocak 2018 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında CMK sanık ve mağdur müdafi atamaları verilerine göre; 1292 kişinin cinsel istismara ve saldırıya uğradığını duyurdu.
Şanlıurfa Barosu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 Ocak 2018 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında CMK sanık ve mağdur müdafi atamaları verilerine göre; 1292 kişinin cinsel istismara ve saldırıya uğradığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:18
Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor İçişleri Bakanlığı 10'u sözde üst düzey, 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri son 1 ayın zirvesini gördü