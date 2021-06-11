Şanlıurfa'da 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta, 25 parça halinde 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 25 parça halinde 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA